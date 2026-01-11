Il Salerno Basket ’92 apre il girone di ritorno con una sconfitta in trasferta contro Viterbo, conclusasi 57-53. La partita rappresenta un momento difficile per le campane, che si trovano a condividere l’ultimo posto della classifica con le avversarie. Una battuta d’arresto che richiederà riflessioni e determinazione per le prossime sfide.

Tempo di lettura: 3 minuti Il 2026 e il girone di ritorno si aprono nel peggiore dei modi per il Salerno Basket '92, che scivola (57-53) nello scontro salvezza esterno sul campo della Terme Salus Ants Viterbo e si fa raggiungere proprio dalle laziali: entrambe le squadre sono ultime in condominio con 4 soli punti. E dire che la squadra di coach Palumbo era arrivata fino al +12 e sembrava poter controllare la partita dopo 30' di lotta. Un ultimo quarto da harakiri ha invece consegnato la vittoria alla compagine di coach Scaramuccia. Subito in quintetto Pupkeviciute e Jacimovic, le ultime arrivate.

© Anteprima24.it - Salerno Basket ’92, il girone di ritorno inizia con un harakiri a Viterbo

