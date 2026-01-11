La sfida tra Salernitana e Cosenza, in programma lunedì 12 gennaio 2026 alle 20:30 all’Arechi, apre il turno 21 del campionato di Serie C girone C. Entrambe le squadre, reduce dalla retrocessione in Serie B, cercano punti importanti per risalire la classifica. Di seguito, analisi delle formazioni, quote, pronostici e lista dei convocati, offrendo un quadro completo di una partita attesa per il suo potenziale spettacolo.

Turno numero 21 in serie C girone C e due squadre appena retrocesse dalla cadetteria come Salernitana e Cosenza si affrontano per riprendere la corsa verso la promozione. Entrambe hanno iniziato l’anno in difficoltà e sono in fase calante dopo un’ottima prima parte di stagione: nella bersagliera Raffaele è sulla graticola: il tecnico ex Audace Cerignola è adesso a -6 dalla vetta dopo il . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Salernitana-Cosenza (lunedì 12 gennaio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici, convocati. Gara ricca di gol all’Arechi

