Salame veg sì burger no | il paradosso del Ministero dell’Agricoltura

Il dibattito sulla regolamentazione dei prodotti vegetali continua a suscitare attenzione in Italia. Recentemente, il Ministero dell’Agricoltura ha espresso una posizione aperta nei confronti del salame vegano, in contrasto con la proposta di vietare l’uso di denominazioni tradizionali legate alla carne. Questo paradosso evidenzia le sfide e le contraddizioni in un contesto in cui le normative si confrontano con le evoluzioni del mercato e le nuove abitudini di consumo.

