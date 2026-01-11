Salame veg sì burger no | il paradosso del Ministero dell’Agricoltura
Il dibattito sulla regolamentazione dei prodotti vegetali continua a suscitare attenzione in Italia. Recentemente, il Ministero dell’Agricoltura ha espresso una posizione aperta nei confronti del salame vegano, in contrasto con la proposta di vietare l’uso di denominazioni tradizionali legate alla carne. Questo paradosso evidenzia le sfide e le contraddizioni in un contesto in cui le normative si confrontano con le evoluzioni del mercato e le nuove abitudini di consumo.
Mentre il Governo italiano continua a spingere in sede europea per vietare l'uso di denominazioni tradizionalmente legate alla carne sui prodotti vegetali, due ministeri aprono una porta inattesa al salame vegetale. Come segnala Roberto.
