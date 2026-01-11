Sagra di Ruscello | superata quota 54 mila euro in beneficenza

La Sagra di Ruscello ha raccolto oltre 54.550 euro in beneficenza, destinati a diverse associazioni locali. I proventi derivano dalle tradizionali cene offerte durante l’evento, che uniscono convivialità e solidarietà. La consegna degli assegni alle organizzazioni beneficiarie testimonia l’impegno della comunità nel sostenere cause sociali, confermando il ruolo della sagra come momento di aggregazione e di aiuto reciproco.

Arezzo, 11 gennaio 2026 – La cifra di 54mila 550 euro, devoluti a varie associazioni, con tanto di assegno già intestato a ciascuna di loro e consegnato, sono i soldi ottenuti grazie ai proventi delle mitiche cene alla sagra di Ruscello dove si mangia bene ma soprattutto si pensa ad aiutare il prossimo. La sagra, organizzata dal Comitato della Civiltà Contadina, ha donato centinaia di migliaia di euro nel corso degli anni a enti come la Croce Rossa di Foiano, i Vigili del Fuoco e il convento dei Cappuccini in Tanzania. Gli organizzatori sottolineano la completa trasparenza delle donazioni, mostrando pubblicamente gli assegni bancari ai beneficiari. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Sagra di Ruscello: superata quota 54 mila euro in beneficenza Leggi anche: Superata quota 200 mila euro nella raccolta fondi per il monastero distrutto dall'incendio Leggi anche: Maratona di Palermo: chiuse in anticipo le iscrizioni, superata quota 3 mila partecipanti Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Sagra di Ruscello: superata quota 54 mila euro in beneficenza. Sagra di Ruscello: superata quota 54 mila euro in beneficenza - Arezzo, 11 gennaio 2026 – La cifra di 54mila 550 euro, devoluti a varie associazioni, con tanto di assegno già intestato a ciascuna di loro e consegnato, sono i soldi ottenuti grazie ai proventi delle ... lanazione.it

Ruscello, donati oltre 54mila euro con la sagra. #Teletruria #News - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.