Rugby nel prima match del 2026 sconfitta di misura a Paese | Romagna fermato sul 18-15

Nel primo match del 2026, il Romagna RFC è stato sconfitto 18-15 dal Rugby Paese. La partita si è decisa nel finale, grazie a un calcio di punizione che ha permesso ai padroni di casa di ottenere la vittoria. Nonostante la sconfitta, i galletti hanno mostrato spirito competitivo e capacità di mettere in difficoltà un avversario di livello superiore, offrendo un confronto equilibrato e combattuto.

Il Romagna RFC viene fermato sul 18-15 dal Rugby Paese nel primo appuntamento del 2026: un calcio di punizione nel finale costa caro ai galletti, bravi comunque a mettere in difficoltà un avversario di spessore come il Paese, in una sfida sempre combattuta ed equilibrata.I galletti partono con il.

Rugby – Prima gara del 2026 per il Civitavecchia - È tempo di tornare in campo per il Civitavecchia Rugby. etrurianews.it

Rugby, i Rangers Vicenza passano a Biella nel posticipo della Serie A Élite - Il posticipo del settimo turno della Serie A Élite maschile 2025- oasport.it

Prima partita del 2026 per le Red Panthers! #BenettonRugby Colorno Rugby 7^ Giornata Serie A Elite Femminile 11.01.2026 Impianti Sportivi de La Ghirada 14:30 Diretta su Ben TV https://shorturl.at/sqGdd #WeAreLions #gamed - facebook.com facebook

I 23 Leoni per la prima sfida del 2026 Round 9 @URCOfficial 03.01.2026 #WeAreLions #BenettonRugby #BENvEDI x.com

