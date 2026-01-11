Rugby femminile Villorba espugna Torino e balza in vetta alla classifica in attesa del recupero del Valsugana
Nel penultimo turno della Serie A Élite 2025-2026 di rugby femminile, Villorba conquista la vetta della classifica dopo aver battuto Torino. La partita si è disputata nell’ultima giornata del girone d’andata, in attesa del recupero tra Valsugana e Neapolis, rinviato a causa dello sciopero ferroviario. La squadra di Villorba si conferma tra le protagoniste della stagione, con il quadro della classifica ancora da definire.
Nella settima ed ultima giornata del girone d’andata della Serie A Élite 2025-2026 di rugby femminile, a seguito del rinvio di Valsugana-Neapolis all’8 febbraio, a causa dello sciopero ferroviario che ha impedito alle campane di raggiungere Padova con adeguato anticipo, cambia la battistrada in vetta alla classifica. Villorba passa in casa del CUS Torino per 5-28, conquistando il bonus offensivo proprio allo scadere, e proprio per un punto le campionesse d’Italia scavalcano le patavine, in attesa del recupero delle venete, salendo a quota 30 contro i 29 punti del Valsugana. L’ Unine Rugby Capitolina espugna il campo del CUS Milano per 21-24 e scavalca proprio le meneghine in classifica, nonostante i 4 punti di penalizzazione, portandosi a quota 11, contro i 10 punti delle Erinni. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: Rugby femminile, Serie A Elite: Villorba vince la supersfida con Colorno, Valsugana in vetta
Leggi anche: Rugby femminile, Villorba con Valsugana e Colorno in testa alla Serie A Élite
Dopo la pausa natalizia, all’Albonico l’Iveco CUS Torino sfida Villorba.
Rugby femminile, Villorba espugna Torino e balza in vetta alla classifica in attesa del recupero del Valsugana - Nella settima ed ultima giornata del girone d'andata della Serie A Élite 2025- oasport.it
Rugby, Italia femminile: le convocate per la World Cup 2025 - Il Ct Fabio Roselli ha diramato la lista delle convocate della nazionale italiana per la rugby World Cup 2025. sport.sky.it
SAEF 2025 - 26 | Villorba Rugby v Valsugana Rugby Padova - sesta giornata
Cuneo Pedona Rugby Femminile (@cuneopedona) - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.