rugby femminile villorba espugna torino e balza in vetta alla classifica in attesa del recupero del valsugana

Nel penultimo turno della Serie A Élite 2025-2026 di rugby femminile, Villorba conquista la vetta della classifica dopo aver battuto Torino. La partita si è disputata nell’ultima giornata del girone d’andata, in attesa del recupero tra Valsugana e Neapolis, rinviato a causa dello sciopero ferroviario. La squadra di Villorba si conferma tra le protagoniste della stagione, con il quadro della classifica ancora da definire.

Nella settima ed ultima giornata del girone d’andata della Serie A Élite 2025-2026 di rugby femminile, a seguito del rinvio di Valsugana-Neapolis all’8 febbraio, a causa dello sciopero ferroviario che ha impedito alle campane di raggiungere Padova con adeguato anticipo, cambia la battistrada in vetta alla classifica. Villorba passa in casa del CUS Torino per 5-28, conquistando il bonus offensivo proprio allo scadere, e proprio per un punto le campionesse d’Italia scavalcano le patavine, in attesa del recupero delle venete, salendo a quota 30 contro i 29 punti del Valsugana. L’ Unine Rugby Capitolina espugna il campo del CUS Milano per 21-24 e scavalca proprio le meneghine in classifica, nonostante i 4 punti di penalizzazione, portandosi a quota 11, contro i 10 punti delle Erinni. 🔗 Leggi su Oasport.it

Dopo la pausa natalizia, all’Albonico l’Iveco CUS Torino sfida Villorba.

