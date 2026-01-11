Rubano la borsa a una turista nell'ascensore di un hotel di Milano | arrestati un 32enne e un 30enne

La Polizia di Milano ha arrestato due uomini, di 32 e 30 anni, per aver sottratto la borsa a una turista nell’ascensore di un hotel di corso Buenos Aires. L’intervento ha permesso di fermare i responsabili e di recuperare il maltolto, rafforzando l’attenzione delle forze dell’ordine sulla sicurezza dei visitatori in città.

La polizia di Stato di Milano ha arrestato un 32enne e un 30enne per furto aggravato in concorso. I due avevano rubato la borsa a una turista mentre si trovava nell'ascensore di un hotel in corso Buenos Aires.

