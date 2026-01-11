Rovereto scatta la zona rossa | maxi evacuazione per l’ordigno bellico

Rovereto ha avviato una maxi evacuazione questa mattina a causa di un ordigno bellico ritrovato nell’area ex Cofler. L’intervento è stato ufficialmente avviato alle 7, nell’ambito dell’operazione “Leno 2026”, che prevede il disinnesco e la messa in sicurezza della zona. La città si è svegliata con un’area interdetta al pubblico, in un’operazione di routine per garantire la sicurezza dei residenti.

Scatta la zona rossa a Rovereto per l’operazione bomba: 21 varchi attivi all’alba, evacuati oltre 6mila residenti e droni dei vigili del fuoco in volo per la sicurezza - Ventuno varchi sono stati attivati alle 7 del mattino, contestualmente all’evacuazione dei circa 6. ildolomiti.it

