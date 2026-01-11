Rovereto scatta la zona rossa | maxi evacuazione per l’ordigno bellico
Rovereto ha avviato una maxi evacuazione questa mattina a causa di un ordigno bellico ritrovato nell’area ex Cofler. L’intervento è stato ufficialmente avviato alle 7, nell’ambito dell’operazione “Leno 2026”, che prevede il disinnesco e la messa in sicurezza della zona. La città si è svegliata con un’area interdetta al pubblico, in un’operazione di routine per garantire la sicurezza dei residenti.
Rovereto si è svegliata questa mattina con una città profondamente trasformata. Alle 7 in punto è scattata l’operazione “Leno 2026”, predisposta per il disinnesco dell’ordigno bellico rinvenuto nell’area ex Cofler. Contestualmente sono stati attivati 21 varchi di controllo ed è partita. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
