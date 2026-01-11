Rovereto bomba disinnescata | operazioni concluse e città riaperta

A Rovereto, la bomba rinvenuta nell’area ex Cofler è stata disinnescata e le operazioni sono concluse. Alle 13.28 di oggi, è stata riaperta la zona rossa nella parte sud della città, che era stata temporaneamente chiusa per garantire la sicurezza durante le operazioni di disinnesco. La riapertura segna la fine di un intervento che ha coinvolto le autorità locali e la comunità.

PAT * «ROVERETO OPERAZIONE BOMBA: 120 EVACUATI ACCOLTI A MARCO, IMPEGNATA PROTEZIONE CIVILE» - Sono in corso le operazioni per il disinnesco dell'ordigno bellico rinvenuto nell'area ex Cofler a Rovereto. agenziagiornalisticaopinione.it

Bomba day a Rovereto, stop ai treni tra Ala e Trento per il disinnesco - Cancellazioni e limitazioni su Regionali, Frecce e Intercity Il Bomba day a Rovereto è in programma oggi, domenica 1 ... liberoreporter.it

La prima fase dell'operazione bomba a Rovereto, gli specialisti dell'Esercito si preparano al disinnesco con robot cingolati. Video. - facebook.com facebook

Bomba a Rovereto, pronti per il disinnesco. La sindaca: «Tutto sotto controllo». Oltre 6 mila residenti evacuati x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.