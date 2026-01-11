Rovereto bomba disinnescata | operazioni concluse e città riaperta

A Rovereto, la bomba rinvenuta nell’area ex Cofler è stata disinnescata e le operazioni sono concluse. Alle 13.28 di oggi, è stata riaperta la zona rossa nella parte sud della città, che era stata temporaneamente chiusa per garantire la sicurezza durante le operazioni di disinnesco. La riapertura segna la fine di un intervento che ha coinvolto le autorità locali e la comunità.

