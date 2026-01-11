Rotaie nel ‘salotto’ e tanti dubbi

Durante questa settimana, via Indipendenza sarà chiusa al traffico veicolare e rimarrà pedonale, come avviene tradizionalmente nei T-Days. Questa iniziativa permette di vivere lo spazio urbano in modo più sicuro e tranquillo, offrendo ai cittadini l’opportunità di passeggiare liberamente e senza distrazioni. Un'occasione per riscoprire il centro in un’atmosfera diversa, lontana dal traffico e più a misura di pedone.

Per ora durante tutta la settimana via Indipendenza sarà, come è sempre stata nei T-Days, completamente pedonale. Quando entrerà in funzione il tram, come potrà essere sicura per i pedoni una sede stradale dove a tutte le ore passeranno una quindicina di tram? E come diventeranno in via Indipendenza e Ugo Bassi i T-Days, dato che comunque transiteranno i tram? I cittadini suppongo abbiano diritto a precise risposte. Marco Bruni Risponde Beppe Boni. Legittimi i molti dubbi, inevitabili gli interrogativi, giustificato lo scetticismo. Per sapere se il tram sarà parzialmente un disagio per via Indipendenza pedonalizzata bisognerà attendere che le carrozze muovano lungo le vie di Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it Leggi anche: DOMENICA IN: I VINCITORI DI BALLANDO E TANTI SUPER VIP NEL SALOTTO DI MARA VENIER Leggi anche: La famiglia nel bosco, le carte e tanti dubbi La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Il legno caldo di una carrozza Centoporte degli anni Trenta, la luce che entra dai finestrini, il lento tam-tam delle rotaie durante il viaggio: elementi semplici che custodiscono memoria, emozioni e identità. È qui che il treno smette di essere solo un mezzo di tras - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.