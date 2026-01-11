Romapestato a sangue4 a commissariato
A Roma, alla Stazione Termini, un uomo è stato vittima di un'aggressione violenta, rimanendo gravemente ferito. La Polizia ha identificato e fermato quattro persone coinvolte in due aggressioni avvenute nel giro di un'ora nella zona centrale. Le autorità stanno indagando sui fatti per chiarire le dinamiche dell'incidente e garantire la sicurezza pubblica.
10.27 Un uomo è stato aggredito alla Stazione Termini di Roma, picchiato e ridotto in fin di vita. La Polizia ha bloccato e portato in commissariato 4 persone, per due aggressioni succedutesi nel giro di un' ora nella zona della stazione centrale della capitale. Il primo attacco, il più grave, in via Giolitti;poi, non lontano, aggredito un rider. A questo punto è intervenuta con un blitz la Polizia: decine di persone controllate, 4 trattenute. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
