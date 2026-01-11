Romapestato a sangue4 a commissariato

A Roma, alla Stazione Termini, un uomo è stato vittima di un'aggressione violenta, rimanendo gravemente ferito. La Polizia ha identificato e fermato quattro persone coinvolte in due aggressioni avvenute nel giro di un'ora nella zona centrale. Le autorità stanno indagando sui fatti per chiarire le dinamiche dell'incidente e garantire la sicurezza pubblica.

