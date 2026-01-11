Roma vs Torino ottavi di finale Coppa Italia 2025 2026 | le probabili formazioni e dove vederla

Roma e Torino si sfidano negli ottavi di finale di Coppa Italia 2025/2026. La partita rappresenta l’esordio dei giallorossi in questa edizione, mentre i granata arrivano con maggiore esperienza, avendo già disputato due incontri. Di seguito le probabili formazioni e le modalità per seguire l’evento.

Gara valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia 20252026. I giallorossi sono all’esordio in questa competizione, mentre i granata sono già rodati avendo già disputato due gare. Roma vs Torino si giocherà martedì 13 febbraio 2026 alle ore 20.45 presso lo stadio Olimpico. ROMA VS TORINO: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I giallorossi si affacciano a questo torneo con l’ambizione di vincerlo, visto che l’ultima volta che lo hanno sollevato risale al lontano 2008. La squadra di Gasperini, dopo l’ottimo avvio stagionale, è chiamata a confermarsi nella seconda parte centrando la qualificazione in Champions League e facendo quanta più strada possibile in Europa League. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Roma vs Torino, ottavi di finale Coppa Italia 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Juventus vs Udinese, ottavi di finale di Coppa Italia 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Inter vs Venezia, ottavi di finale di Coppa Italia 2025/2026: le probabili formazioni e dove vederla La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Dove vedere Roma-Torino di Coppa Italia in tv e streaming: canale, orario, formazioni; DOMENICA 18 GENNAIO SFIDIAMO LA ROMA AL GRANDE TORINO!; Roma-Torino, in vendita i biglietti per il settore ospiti: i dettagli; Coppa Italia, l'Inter potrebbe non giocare in casa i quarti: perché e dove potrebbe affrontare Roma o Torino. Dove vedere Roma-Torino di Coppa Italia in tv e streaming: canale, orario, formazioni - Roma e Torino si affrontano due volte nel giro di pochi giorni, il primo match di scena per gli ottavi di Coppa Italia: chi passa il turno sfida l'Inter. goal.com

Roma-Torino, ottavi di Coppa Italia 2025/26: orario, dove vederla e probabili formazioni - Roma-Torino, ottavi di Coppa Italia 2025/26: scopri orario, dove vederla in TV e streaming, probabili formazioni aggiornate e chi vince chi affronta ai quarti. tag24.it

Domenica 11 Gennaio appuntamento a MONCALIERI (Torino), Corso Roma - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.