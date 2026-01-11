Roma uomo di 57 anni picchiato e ridotto in fin di vita alla stazione Termini | 4 persone fermate dalla polizia Era appena sceso dal treno

A Roma, un uomo di 57 anni è stato vittima di un'aggressione alla stazione Termini, subito dopo essere sceso dal treno. L’uomo è stato picchiato e ha riportato gravi ferite. La polizia ha fermato quattro persone sospettate dell’episodio. L’evento si è verificato nella serata, in un momento di normale afflusso di viaggiatori, e le indagini sono in corso per chiarire i dettagli dell’accaduto.

Un uomo di 57 anni italiano, che probabilmente stava uscendo da Termini una volta arrivato in treno a Roma, è stato accerchiato e aggredito ieri sera nei pressi della stazione.

Roma, pestato e ridotto in fin di vita a Termini: in 4 portati in commissariato dalla polizia - Un uomo, un italiano di 57 anni, si trova ricoverato in fin di vita all'ospedale Umberto I in seguito a una grave aggressione subita ieri sera dopo le 22 in via Giolitti a Roma, vicino alla stazione ... adnkronos.com

Due aggressioni alla stazione di Roma Termini. Un uomo in fin di vita dopo un pestaggio, un rider ferito un'ora dopo x.com

"Intercity Roma- Napoli. Un uomo in stato alterato salito a roma , ha chiesto soldi e allora altezza di aversa ha dato un pugno rompendo il vetro ed è sceso. Nessuno lo ha fermato". - facebook.com facebook

