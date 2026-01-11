Roma Termini chi sono i violenti fermati per gli agguati Uno doveva essere espulso
Nella zona di Roma Termini sono stati fermati diversi individui coinvolti in agguati e reati come rapina, ricettazione e porto di armi. Tra loro, uno era destinatario di un provvedimento di espulsione per irregolarità. Le forze dell’ordine hanno assicurato alla giustizia persone accusate di violenza e altri illeciti, contribuendo alla sicurezza pubblica e al rispetto della legge.
Rapina, ricettazione, porto d'armi e oggetti atti a offendere. E un provvedimento di espulsione perché irregolare. È il curriculum giudiziario del 18enne egiziano che secondo la polizia farebbe parte del commando che ieri in zona Termini a a Roma, si è reso protagonista di un agguato a un funzionario del ministero delle imprese. Tra i fermati anche un 20enne tunisino, con precedenti per rissa e stupefacenti nel 2024 e nel 2025. Sono state due le aggressioni nei pressi della stazione ieri sera: in totale i fermati sono quattro. Chi sono i fermati. Per quanto riguarda l'aggressione al rider tunisino avvenuta circa un'ora prima, il 22enne suo connazionale fermato ha precedenti ma è regolare su territorio nazionale, un altro fermato 18enne non è invece regolare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
