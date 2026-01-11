La vittoria della Roma contro il Sassuolo, conclusa 2-0, rappresenta un risultato importante, ma non privo di criticità. Nonostante i tre punti, la prestazione dei giallorossi evidenzia ancora margini di miglioramento e alcune difficoltà da affrontare. Questa partita lascia quindi spazio a riflessioni sulle reali possibilità della squadra di Gasperini di mantenere un rendimento costante nel corso della stagione.

La Roma vince, ma ancora una volta convince solamente in parte. I giallorossi, infatti, sono riusciti a portare i tre punti a casa contro il Sassuolo, ma non con poche difficoltà. I neroverdi hanno dimostrato di potere reggere botta e la formazione capitolina fino all’ingresso di Wesley ha fatto veramente tanta fatica a creare. Il brasiliano, però, ha completamente spostato l’ago della bilancia a favore dei padroni di casa, facendo fuoco e fiamme sulla fascia. Non è un caso che i gol di Manu Koné e di Matias Soulé arrivano a soli 13 minuti di distanza dal suo ingresso in campo. Una Roma trasformata e che nel giro di tre minuti, 76? e 79?, è riuscita a indirizzare la partita verso la vittoria. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma-Sassuolo 2-0: cosa resta di questa vittoria a Gasperini?

Roma-Sassuolo 2-0, gol e highlights: decidono Koné e Soulé - La Roma ha vinto 13 delle ultime 14 partite contro squadre neopromosse in Serie A (1 sconfitta), ottenendo il successo in tutte le ultime sette - sport.sky.it