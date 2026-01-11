Roma rinnova l’accordo per il Microcredito | Una leva di cittadinanza economica

Roma rinnova il proprio impegno nel sostegno alle iniziative di microcredito, collaborando con l’Ente Nazionale per il Microcredito. Il progetto rappresenta una strategia fondamentale dell’amministrazione per favorire l’inclusione economica, ridurre le disuguaglianze e rafforzare il tessuto produttivo cittadino. Attraverso questa collaborazione, Roma intende promuovere una cittadinanza economica più equa e sostenibile, sostenendo le persone e le imprese più vulnerabili.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.