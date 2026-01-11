Roma rinnova l’accordo per il Microcredito | Una leva di cittadinanza economica
Roma rinnova il proprio impegno nel sostegno alle iniziative di microcredito, collaborando con l’Ente Nazionale per il Microcredito. Il progetto rappresenta una strategia fondamentale dell’amministrazione per favorire l’inclusione economica, ridurre le disuguaglianze e rafforzare il tessuto produttivo cittadino. Attraverso questa collaborazione, Roma intende promuovere una cittadinanza economica più equa e sostenibile, sostenendo le persone e le imprese più vulnerabili.
Roma Capitale rinnova la collaborazione con l’Ente Nazionale per il Microcredito e conferma il Progetto Microcredito Roma Capitale come una delle politiche strutturali dell’amministrazione per contrastare le disuguaglianze economiche, rafforzare il tessuto produttivo e tutelare la dignità delle. 🔗 Leggi su Romatoday.it
