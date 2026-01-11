Roma pestato a sangue vicino a Termini | è in fin di vita

Un uomo è stato aggredito e si trova in condizioni critiche nei pressi della stazione Termini a Roma, vicino a via Giolitti. L'episodio si è verificato recentemente, suscitando preoccupazione tra i residenti e le autorità locali. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per le indagini e per stabilire le cause dell'aggressione.

Roma – Un uomo pestato e ridotto in fin di vita nei pressi della stazione Termini, a pochi passi da via Giolitti. È quanto accaduto nella serata di ieri, poco dopo le 22, in una delle zone più sensibili della Capitale, dove si sono consumate due violente aggressioni a breve distanza di tempo, ora al centro delle indagini della polizia. Secondo quanto ricostruito, la vittima sarebbe stata accerchiata da più persone e colpita ripetutamente, riportando ferite gravissime. Soccorso e trasportato in ospedale, l’uomo si trova in condizioni critiche. A distanza di circa un’ora, intorno alle 23, un secondo episodio di violenza si è verificato sempre nell’area della stazione, circostanza che ha fatto scattare l’ipotesi di un possibile collegamento tra i due fatti. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Leggi anche: Roma, pestato e ridotto in fin di vita a Termini: in 4 portati in commissariato dalla polizia Leggi anche: Due aggressioni vicino alla stazione Termini di Roma, un uomo in fin di vita La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Baby gang rapina un 15enne appena uscito da scuola: il 17enne che gli ha rubato il giubbotto di marca collocato in una comunità a Reggio.... Carcere minorile di Roma Casal del Marmo, agente di Polizia Penitenziaria sequestrato e pestato - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.