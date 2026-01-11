Nonostante le difficoltà, Roma conquista una vittoria fondamentale contro il Sassuolo. La prestazione, avvenuta in un contesto di emergenza, rappresenta un risultato importante per la squadra. Ora, sotto la guida di Gasperini, si attende una risposta stabile e coerente per consolidare il percorso e rilanciare le ambizioni stagionali.

Roma, tre punti in piena emergenza contro il Sassuolo: e adesso Gasperini aspetta la risposta che conta Nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, Mimmo Ferretti esalta la vittoria della Roma contro il Sassuolo, definendola un’impresa proprio perché ottenuta in condizioni di emergenza totale. Alla terza partita con il mercato aperto e ancora zero acquisti, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Roma, nonostante l’emergenza arriva la vittoria contro il Sassuolo: adesso Gasperini aspetta questo

Leggi anche: Gasperini sfida il Sassuolo e aspetta il mercato "Friedkin a Roma gran segnale"

Leggi anche: Sassuolo-Roma, Fabio Grosso: «Bella partita nonostante la sconfitta. Berardi? Dico questo»

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Come riporta Il Messaggero, Wesley non lascerà la Roma. Almeno a gennaio. Nonostante il presunto interessamento del Manchester City, l'entourage del brasiliano avrebbe smentito categoricamente la possibilità di un trasferimento nel mercato invernale - facebook.com facebook

#Roma - Nonostante il #Giubileo e i rinforzi per i Grandi Eventi, il servizio di trasporto pubblico #ATAC nel 2025 nel complesso è andato male, PEGGIO sicuram del 2021 In attesa dei dati definitivi 2025, anticipo che il 2026 non andrà meglio @antitrust_it @gu x.com