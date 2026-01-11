Roma nonostante l’emergenza arriva la vittoria contro il Sassuolo | adesso Gasperini aspetta questo

Da calcionews24.com 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nonostante le difficoltà, Roma conquista una vittoria fondamentale contro il Sassuolo. La prestazione, avvenuta in un contesto di emergenza, rappresenta un risultato importante per la squadra. Ora, sotto la guida di Gasperini, si attende una risposta stabile e coerente per consolidare il percorso e rilanciare le ambizioni stagionali.

Roma, tre punti in piena emergenza contro il Sassuolo: e adesso Gasperini aspetta la risposta che conta Nel suo editoriale sul Corriere dello Sport, Mimmo Ferretti esalta la vittoria della Roma contro il Sassuolo, definendola un’impresa proprio perché ottenuta in condizioni di emergenza totale. Alla terza partita con il mercato aperto e ancora zero acquisti, . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

