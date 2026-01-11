A Agadir, durante i quarti di finale della Coppa d’Africa, l’Egitto di Mohamed Salah ha superato la Costa d’Avorio, campione in carica, eliminandola dalla competizione. La partita si è conclusa con il risultato che ha aperto la strada alle semifinali, confermando la competitività delle due nazionali.

Nei quarti di finale della Coppa d’Africa disputati ad Agadir nella serata di sabato, l’Egitto di Mohamed Salah ha eliminato la Costa d’Avorio campione in carica. Una notizia amara per Evan Ndicka, ma potenzialmente positiva per la Roma e i suoi tifosi, che potranno riabbracciare in anticipo il difensore centrale, diventato un punto fermo della retroguardia giallorossa nelle ultime stagioni. L’Egitto si è imposto per 3-2 grazie alle reti di Marmoush e Rabia nel primo tempo e al gol decisivo di Mohamed Salah al 52?. Per la Costa d’Avorio sono andati a segno Doue e uno sfortunato autogol di Fatouh, difensore egiziano. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Ndicka eliminato ai quarti di finale di Coppa d’Africa

Leggi anche: Coppa d'Africa, Senegal e Mali volano ai quarti di finale

Leggi anche: Brahim Díaz scatenato in Coppa d’Africa: 4 gol in 4 partite e trascina il Marocco ai quarti di finale

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Coppa d’Africa, Egitto-Costa d’Avorio 3-2: Salah riporta Ndicka a Roma; Coppa d’Africa, ecco i giocatori della Serie A arrivati ai quarti di finale e quando si giocheranno; Coppa d'Africa, Camerun - Marocco 0 - 2: El Aynaoui in semifinale, Mbeumo eliminato; Mali-Senegal 0-1: Woyo Coulibaly eliminato ai quarti della Coppa d'Africa.

Egitto-Costa d'Avorio 3-2, Ndicka torna a Roma. Gasperini può schierarlo contro il Torino - La Costa d'Avorio fuori dalla Coppa d'Africa, tornano in Italia oltre a Ndicka anche Bayo dell'Udinese e Kossounou dell'Atalanta. msn.com