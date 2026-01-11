Roma la gang che massacra a caso? 57enne in fin di vita subito dopo il rider

Due aggressioni avvenute nel breve intervallo di pochi minuti nei pressi della Stazione Termini di Roma hanno sollevato preoccupazioni sulla presenza di una possibile gang violenta. Un 57enne è rimasto gravemente ferito, subito dopo un episodio ai danni di un rider. Le autorità stanno verificando se si tratti di atti collegati e monitorano attentamente la situazione per garantire la sicurezza pubblica.

Due aggressioni a pochi minuti di distanza, nello stesso quadrante attorno alla Stazione Termini, hanno fatto scattare l’allarme su una possibile gang violenta che avrebbe preso di mira chiunque passasse per quelle strade di Roma. Una dinamica che fa pensare a un vero e proprio commando, capace di colpire in sequenza e seminare il panico tra viaggiatori e lavoratori. Il primo episodio è avvenuto quando un uomo italiano di 57 anni, appena arrivato in treno a nella Capitale, stava uscendo dalla stazione. È stato accerchiato e picchiato da più persone, poi lasciato a terra. I soccorsi lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale Umberto I, dove si trova ricoverato in condizioni gravissime, in fin di vita. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

