Roma due aggressioni in zona di Termini | uomo in fin di vita

A Roma, due aggressioni nella zona di Termini hanno causato gravi ferite a un uomo, che si trova in condizioni critiche. La Polizia ha fermato sette persone, tutte trasferite all’ufficio immigrazione per le verifiche del caso. L’evento ha suscitato attenzione nella città, mentre le forze dell’ordine continuano a indagare sulle cause e sui responsabili.

La Questura di Roma informa che sette persone sono state fermate e portate all’ufficio immigrazione. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

