Roma, stazione Termini, continua a essere teatro di episodi di violenza e insicurezza. La recente notte di aggressioni evidenzia una situazione di totale mancanza di controllo, che mette a rischio la sicurezza di cittadini e visitatori. Le promesse del Ministero dell’Interno di rafforzare i controlli non sono state ancora pienamente attuate, rendendo urgente un intervento concreto per garantire ordine e tutela nelle aree di transito principale della capitale.

La notte di terrore vissuta alla stazione Termini, con le persone aggredite che si sono trovate a rischiare la vita, purtroppo conferma una situazione che si può definire da terra di nessuno e mette in evidenza il fallimento delle politiche adottate dal ministero dell’Interno, il quale aveva promesso un incremento della sicurezza attorno alle principali stazioni, che sono luoghi di transito e di sosta per moltissimi cittadini e turisti. Questa grave affermazione è stata rilasciata in una nota dal consigliere regionale e segretario romano di Azione, Alessio D’Amato. “È evidente che servono più uomini e mezzi a disposizione delle forze di polizia, che meriterebbero di essere ringraziate per l’impegno e il lavoro che svolgono quotidianamente, spesso senza le adeguate dotazioni necessarie per garantire la sicurezza dei cittadini. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: D’Amato (Az), stazione Termini terra di nessuno, servono piu’ controlli

Roma, caos alla stazione Termini: treni in ritardo fino a 8 ore e mezza, viaggiatori infuriati. Ferrovie: «Investimento mortale in Calabria» - A Roma la stazione Termini è nel caos per ritardi dei treni fino più di 8 ore e mezza fino alle 19,30 di giovedì 13 novembre. roma.corriere.it

