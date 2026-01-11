Roma | controlli antidroga in diversi quartieri 18 persone arrestate

A Roma, le forze dell’ordine hanno condotto controlli antidroga in vari quartieri, arrestandone 18 persone. L’attività si inserisce in un’azione continua per contrastare il traffico di sostanze stupefacenti e garantire la sicurezza delle comunità locali. Le operazioni rappresentano un passo importante nel rafforzare la presenza delle forze di polizia e nel mantenere l’ordine pubblico nella capitale.

Prosegue senza sosta l’impegno delle forze dell’ordine nel contrastare il traffico di sostanze stupefacenti nella capitale. I carabinieri del Comando provinciale di Roma, sotto la direzione dei magistrati della Procura della Repubblica di Roma, appartenenti al dipartimento “Criminalità diffusa e grave”, hanno effettuato arresti significativi, portando in manette altre 18 persone negli ultimi giorni. L’attività investigativa, che ha avuto luogo in vari quartieri della Capitale, ha consentito il sequestro di ingenti quantità di cocaina, eroina, crack e hashish. Inoltre, è stato rinvenuto un ammontare di denaro contante superiore a 14. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Roma: controlli antidroga in diversi quartieri, 18 persone arrestate Leggi anche: Roma, controlli antidroga in diversi quartieri: 11 arresti e sequestri di stupefacente Leggi anche: Operazione antidroga Nell'Alto Milanese, dieci persone arrestate Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Verranno potenziati i controlli della Polizia locale davanti agli istituti superiori di Fiumicino e Maccarese; Droga a Roma, raffica di arresti e sequestri: i dettagli dei blitz post Capodanno; Roma: controlli antidroga da Acilia a piazza Gaparri, 9 arresti; (AGR) Roma, servizi antidroga in tutta la città, in manette altre 9 persone. Controlli antidroga tra Roma e provincia, sette arresti - Operazione simultanea della polizia di Stato e dei commissariati locali: fermati pusher in flagranza e sequestrata sostanza pronta per la vendita ... rainews.it

Controlli antidroga, sette arresti tra Roma e provincia - E' il bilancio di un'operazione della polizia contro lo spaccio di droga. msn.com

Roma, blitz antidroga dei Carabinieri nel post Capodanno: 9 arresti e sequestri per oltre 4.000 euro - I controlli hanno interessato diversi quadranti della Capitale, da piazza Gasparri a Vitinia e Acilia, fino a Tor Bella Monaca e via Appiano ... affaritaliani.it

A Roma nel 2025 oltre 4mila locali sono risultati irregolari: “controlli più rigidi dopo Crans-Montana” Dopo la tragedia avvenuta a Crans-Montana, anche a Roma si torna a parlare di sicurezza nei locali. I mancati controlli emersi dalle indagini hanno spin - facebook.com facebook

Ancora controlli dei Carabinieri a Roma, questa volta nel quartiere Trastevere: l’operazione ha portato a 4 arresti per furto, 2 denunce e alla segnalazione di 7 assuntori di sostanze stupefacenti. In totale sono state identificate 56 persone e controllati 20 veicoli. x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.