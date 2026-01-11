Roma Capitale rinnova l’accordo sul microcredito | sostegno strutturale a famiglie e imprese

Roma Capitale ha rinnovato l’accordo con l’Ente Nazionale per il Microcredito, rafforzando il sostegno a famiglie e imprese. Questa iniziativa, parte delle politiche dell’amministrazione, mira a contrastare le disuguaglianze economiche e prevenire l’esclusione finanziaria, garantendo un intervento strutturale e continuativo nel territorio. Il progetto rappresenta un elemento chiave delle strategie adottate per favorire l’inclusione e lo sviluppo economico della città.

Roma, 11 gennaio 2026 – Il rinnovo dell'accordo di collaborazione tra Roma Capitale e l'Ente Nazionale per il Microcredito conferma il Progetto Microcredito Roma Capitale come una delle politiche strutturali dell'Amministrazione per contrastare le disuguaglianze economiche e prevenire l'esclusione finanziaria. L'intesa, firmata dal sindaco Roberto Gualtieri, consolida una collaborazione ormai stabile, fondata su un principio chiaro: l'accesso al credito come leva di cittadinanza economica. Il progetto non nasce come risposta emergenziale, ma come politica pubblica che intreccia inclusione sociale e sviluppo economico, con l'obiettivo di tutelare la dignità delle persone e sostenere il tessuto produttivo cittadino.

