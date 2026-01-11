Il segretario della Lega nel Lazio, Davide Bordoni, ha manifestato preoccupazione per le recenti aggressioni avvenute alla stazione Termini. In risposta, ha sottolineato la necessità di incrementare i controlli per garantire maggiore sicurezza nell’area. La situazione richiede attenzione e interventi mirati per prevenire ulteriori episodi di violenza e tutelare i cittadini e i pendolari.

Il segretario della Lega nel Lazio, Davide Bordoni, ha espresso la sua crescente preoccupazione riguardo alle due violente aggressioni che si sono verificate in rapida successione presso la stazione Termini. Questi episodi hanno portato un uomo a trovarsi in fin di vita e un altro a riportare ferite gravi. “È fondamentale aumentare i controlli e insistere sul fronte della sicurezza, come la Lega richiede da sempre – ha dichiarato Bordoni -. I provvedimenti che abbiamo fortemente voluto e che sono stati approvati non possono essere vanificati. È necessario insistere, soprattutto a livello locale, implementando misure efficaci che possano potenziare i controlli nelle strade, nelle città e nei luoghi affollati e sensibili, come le stazioni ferroviarie e le metropolitane. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: Bordoni (Lega), aggressioni a Termini preoccupano, aumentare controlli

Leggi anche: Aggressioni a Roma Termini, 4 arresti

Leggi anche: Aggressioni Roma Termini, 4 arresti

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Roma: Bordoni (Lega), aggressioni a Termini preoccupano, aumentare controlli - Il segretario della Lega nel Lazio, Davide Bordoni, ha espresso la sua crescente preoccupazione riguardo alle due violente aggressioni che si sono ... romadailynews.it

Roma, aggressioni a Termini: grave funzionario ministero, ferito rider. Quattro fermati - Leggi su Sky TG24 l'articolo Roma, aggressioni a Termini: grave funzionario ministero, ferito rider. tg24.sky.it