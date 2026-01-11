Roma 44 enne derubato da un sex worker
A Roma, un uomo di 44 anni è stato vittima di un furto da parte di un sex worker. Durante un incontro intimo, il ragazzo avrebbe approfittato della distrazione dell’uomo per sottrargli circa 300 euro. L’episodio è stato segnalato alle autorità, che stanno indagando sui dettagli della vicenda.
Si accorda per un incontro sessuale, ma finisce derubato in auto al Quarticciolo.
