Rivolta in Iran L’Europa condanni questi massacri e ci aiuti a riprendere la nostra libertà

In Iran, le proteste continuano nonostante la repressione. Le persone scendono in strada, illuminando le piazze con le torce dei cellulari, simbolo di resistenza. L’Europa è invitata a condannare le violenze e a sostenere il popolo iraniano nel suo percorso verso la libertà. La situazione resta critica e richiede attenzione internazionale per favorire un dibattito costruttivo e il rispetto dei diritti umani.

L’Iran al buio e le persone in strada accendono le torce dei cellulari per dimostrare la loro massiccia presenza. Le poche immagini o video che escono dal Paese mostrano una nazione prostrata. Alcuni cittadini nei capannoni cercano in sacchi neri i propri parenti morti, uccisi nelle proteste in piazza. Una situazione che mette l’Iran al centro dell’attenzione del mondo. Papa Leone nell’Angelus di domenica 11 gennaio chiede di “intensificare gli sforzi di pace. Il mio pensiero va all’Iran e alla Siria”. Ciò che sta vivendo questo Paese è qualcosa di più di una protesta, ma una vera rivoluzione popolare contro il regime che dal 1979 governa l’Iran. 🔗 Leggi su Bergamonews.it Leggi anche: Nuovo ds Juventus, Comolli esce allo scoperto: «Ci stiamo prendendo del tempo, sulla nostra scelta influiscono questi fattori» Leggi anche: Khamenei chiude il web, non la rivolta in Iran La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Iran. Un Popolo in rivolta che chiede “una vita normale” x.com La rivolta in Iran e l'angoscia dei giovani in città. La testimonianza di Nazanin Heidari. E gli appelli di Udu e di Emilia Pace (Unime). Sit-in il 13 gennaio - facebook.com facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.