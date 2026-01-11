Ritrovato dopo 6 mesi L’avventura di Cesare Il micio aveva percorso oltre cento chilometri
Dopo sei mesi di assenza, Cesare, il gatto scomparso a Mulazzo, è stato ritrovato a Pisa, a circa 107 chilometri di distanza. La lunga ricerca ha portato alla scoperta del micio in via Cardinale Maffi, vicino alla Torre Pendente. Un percorso che, pur nella sua eccezionalità, testimonia l’importanza di perseverare nelle ricerche e di non perdere mai la speranza di ritrovare un animale scomparso.
Dalla Lunigiana a Pisa per circa 107 chilometri: sembra quasi un pellegrinaggio verso piazza dei Miracoli quello compiuto dal gatto Cesare, scomparso a luglio a Mulazzo e ritrovato il 26 dicembre in via Cardinale Maffi, a pochi passi dalla Torre pendente più famosa del mondo. Un’avventura durata sei mesi, iniziata – si pensa – per caso con l’intrufolarsi del gatto sul furgone di un corriere con cui sarebbe arrivato a Pisa, attraversando chissà quante peripezie. Sono stati, invece, mesi di apprensione per la sua proprietaria, Sara Fontanesi, che aveva ormai perso le speranze di riabbracciare il suo amico a quattro zampe e che ha potuto inaugurare il nuovo anno mettendo il lieto fine a una storia che ha dell’incredibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it
