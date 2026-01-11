Dopo sei mesi di assenza, Cesare, il gatto scomparso a Mulazzo, è stato ritrovato a Pisa, a circa 107 chilometri di distanza. La lunga ricerca ha portato alla scoperta del micio in via Cardinale Maffi, vicino alla Torre Pendente. Un percorso che, pur nella sua eccezionalità, testimonia l’importanza di perseverare nelle ricerche e di non perdere mai la speranza di ritrovare un animale scomparso.

Dalla Lunigiana a Pisa per circa 107 chilometri: sembra quasi un pellegrinaggio verso piazza dei Miracoli quello compiuto dal gatto Cesare, scomparso a luglio a Mulazzo e ritrovato il 26 dicembre in via Cardinale Maffi, a pochi passi dalla Torre pendente più famosa del mondo. Un’avventura durata sei mesi, iniziata – si pensa – per caso con l’intrufolarsi del gatto sul furgone di un corriere con cui sarebbe arrivato a Pisa, attraversando chissà quante peripezie. Sono stati, invece, mesi di apprensione per la sua proprietaria, Sara Fontanesi, che aveva ormai perso le speranze di riabbracciare il suo amico a quattro zampe e che ha potuto inaugurare il nuovo anno mettendo il lieto fine a una storia che ha dell’incredibile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ritrovato dopo 6 mesi. L’avventura di Cesare. Il micio aveva percorso oltre cento chilometri

Leggi anche: Il gatto Cesare scompare in Lunigiana, ritrovato a Pisa dopo sei mesi

Leggi anche: Micio muore dopo giorni d'agonia: aveva un proiettile nel diaframma

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Ritrovato dopo 6 mesi. L’avventura di Cesare. Il micio aveva percorso oltre cento chilometri; Si allontanò da una clinica psichiatrica e fu ritrovato morto sei mesi dopo. Il pm: «Rischio tollerabile»; Vigor Basket Halley Matelica - Intervista a Simone Mentonelli; Giovane medico di base trovato morto nel suo studio: ipotesi suicidio.

Ritrovato dopo 6 mesi. L’avventura di Cesare. Il micio aveva percorso oltre cento chilometri - Felice la proprietaria: "Si torna a casa con una storia da raccontare". msn.com