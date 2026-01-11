Segui in tempo reale i risultati della Serie A 2025/26, con aggiornamenti sulle partite in corso e le classifiche aggiornate. La Lazio ha ottenuto una vittoria importante a Verona, mentre si monitorano anche le prestazioni delle altre squadre, tra cui la Juventus. Un quadro completo delle partite e dei risultati per rimanere sempre informati sul campionato italiano di calcio.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: la Lazio vince a Verona

Leggi anche: Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Verona Lazio 0-0

Leggi anche: Risultati Serie A 2025/26 LIVE: il Milan vince col Verona, a breve in campo Cremonese e Napoli

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Serie A 25/26: risultati, classifica e marcatori della 19ª giornata; Serie A, Como-Bologna 1-1 e Udinese-Pisa 2-2. Vincono Roma e Atalanta; Calendario, risultati, marcatori delle partite dell'Hellas Verona della stagione 2025/2026; Serie B – Risultati 19° giornata e classifica aggiornata.

Serie A 2025/26, tutti i risultati della diciannovesima giornata e la classifica! - Ecco tutti i risultati della diciannovesima giornata di Serie A 2025/26 e la classifica. generationsport.it

Serie A 2025/2026 diciannovesima giornata: i risultati dai campi - Dove vederla, probabili formazioni, squalificati e indisponibili. mam-e.it