Nella piazza si è verificata una lite improvvisa che ha portato a un inseguimento tra le parti. Durante le operazioni, sono state rinvenute armi, tra cui un machete nascosto all’interno di un veicolo. L’evento ha suscitato l’intervento delle forze dell’ordine, che stanno approfondendo i dettagli della vicenda.

Una lite è scoppiata all’improvviso, poi la fuga e infine il ritrovamento di armi nascoste in un’auto. È una storia dai contorni netti di cronaca nera quella che si è consumata nelle ultime ore a Bolzano, dove un episodio avvenuto in pieno giorno ha dato il via a un intervento che si è concluso. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Leggi anche: Rissa in piazza Saffi, quattro arresti: sequestrata una mazza da baseball. Si cerca un machete

Leggi anche: Fermati dai carabinieri per un controllo, in macchina hanno un machete

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

??Rissa in piazza, inseguimento e un machete nascosto in macchina.

Rissa in piazza, inseguimento e un machete nascosto in macchina - Una lite è scoppiata all’improvviso, poi la fuga e infine il ritrovamento di armi nascoste in un’auto. trentotoday.it