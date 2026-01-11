Rino Foschi svela la recita davanti a Maurizio Zamparini nella bara | Me lo chiese la figlia

Rino Foschi ricorda un momento particolare davanti alla bara di Maurizio Zamparini, evento che ha condiviso pubblicamente. Nell’intervista, Foschi spiega come sia stato contattato dalla figlia di Zamparini e cosa abbia visto in quella occasione. Il racconto offre uno sguardo diretto e sobrio su un episodio personale legato al presidente, mantenendo un tono rispettoso e preciso.

Rino Foschi racconta cosa accadde nella camera mortuaria dov'era Maurizio Zamparini: "Vidi il presidente nella bara". Poi ci fu la richiesta della figlia che lo colse di sorpresa: "Papà, prima di andarsene, ha detto che da te vuole questo". 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

