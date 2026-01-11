Rino Foschi svela la recita davanti a Maurizio Zamparini nella bara | Me lo chiese la figlia
Rino Foschi ricorda un momento particolare davanti alla bara di Maurizio Zamparini, evento che ha condiviso pubblicamente. Nell’intervista, Foschi spiega come sia stato contattato dalla figlia di Zamparini e cosa abbia visto in quella occasione. Il racconto offre uno sguardo diretto e sobrio su un episodio personale legato al presidente, mantenendo un tono rispettoso e preciso.
Rino Foschi racconta cosa accadde nella camera mortuaria dov'era Maurizio Zamparini: "Vidi il presidente nella bara". Poi ci fu la richiesta della figlia che lo colse di sorpresa: "Papà, prima di andarsene, ha detto che da te vuole questo". 🔗 Leggi su Fanpage.it
"Mi impuntai, volevo a tutti i costi quel giocatore!" Arriva la rivelazione sul primo #Scudetto del #Napoli da parte dell'ex capo osservatore Rino #Foschi! - facebook.com facebook
Per dimostrare che non diamo la parola solo a Urbano Cairo detto il Magnifico, oggi riportiamo una lunga intervista a Rino Foschi, a cui a un certo punto abbiamo chiesto di leggere queste parole precedentemente scritte da noi. Tipo Aldo Moro durante la progi x.com
