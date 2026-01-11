Rimaniamo attaccati al sogno
Rimaniamo attaccati al sogno, affrontando ogni risultato con sincerità e equilibrio. La sensazione di casa, unita a un mix di felicità e nostalgia, ci invita a riconoscere l’importanza di accettare il pareggio con entusiasmo, ottimismo e fiducia. Solo così possiamo mantenere viva la passione e continuare a credere nel percorso, valorizzando ogni passo avanti.
Aria di casa, con quel mix di felicità e magone nello stomaco: "Bisogna essere onesti e accettare il pareggio con entusiasmo, ottimismo e fiducia. Dopo un primo tempo equilibrato, nella ripresa abbiamo fatto meglio degli avversari fino ai minuti finali, nei quali hanno fallito due occasioni nitide". Simone Scuffet torna a Udine da titolare dello Sporting Club e come uno dei veterani dello spogliatoio: "Quando sono arrivato a Pisa sapevo di dovermi dimostrare pronto per quelle occasioni nelle quali il mister mi avrebbe chiamato in causa. Cerco di farlo con serietà e grande impegno, come il resto dei miei compagni: anche oggi (ieri, ndr) abbiamo dimostrato di essere determinati a rimanere attaccati al sogno della salvezza". 🔗 Leggi su Lanazione.it
