Rifiuti abbandonati in via Tommaso Gulli E' triste

Segnaliamo la presenza di rifiuti abbandonati in via Tommaso Gulli, una situazione che si protrae da tempo. Sabrina evidenzia come, dopo due anni di segnalazioni e denunce alle autorità competenti, il problema persista senza soluzione. È importante trovare un intervento efficace per garantire la pulizia e il rispetto dell’ambiente nel quartiere, evitando che questa situazione si protragga ulteriormente.

Segnala Sabrina: "Scrivo perché dopo 2 anni di telefonate a chi di competenza che sa del problema (così riferiscono), denunce ai vigili urbani, segnalazioni tutte le volte tramite l'applicazione il Rifiutogo, credo che bisogna trovare assolutamente una soluzione. È triste e vergognoso essere.

Rifiuti e vestiti abbandonati al centro delle segnalazioni dei residenti del quartiere - facebook.com facebook

Borgo Nuovo continuano gli ingombranti e i rifiuti abbandonati accanto ai contenitori per la differenziata nelle vie: Cellini, Michelangelo, Bernini, largo Collesano. Foto prima e foto dopo #decorourbano x.com

