Riconi | Prevenzione e collaborazione tra le forze sono fondamentali

Guido Riconi, nuovo dirigente del commissariato di San Benedetto, sottolinea l’importanza di un approccio basato sulla prevenzione e sulla collaborazione tra le forze dell’ordine. In un contesto in cui prevenzione, controllo del territorio e sicurezza sono priorità, Riconi mira a rafforzare le strategie operative per garantire un ambiente più sicuro per la comunità.

Prevenzione, controllo del territorio e sicurezza sono le parole d’ordine del nuovo dirigente del commissariato di San Benedetto, Guido Riconi. "La città ha un territorio molto complesso sia per la vocazione turistica e sia per la presenza di giovani che si spostano da Pescara ad Ancona, oltre che dall’entroterra, i quali ogni fine settimana si riversano sulla Riviera. Noi vogliamo dare una risposta congiunta da parte di tutti: polizia di Stato, carabinieri e guardia di finanza, insieme a polizia locale e capitaneria di porto. Ritengo che quando si riesce a lavorare in sinergia si superano tantissime problematiche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

