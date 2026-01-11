Reyer così fa male | la Virtus Bologna rimonta 18 punti e passa al Talercio

La Virtus Bologna ha compiuto una rimonta significativa nel match contro Reyer Venezia, recuperando 18 punti di svantaggio al Taliercio. La partita, giocata davanti a un pubblico numeroso, ha visto i campioni d’Italia mettere in difficoltà gli avversari, dimostrando determinazione e solidità. Un risultato che sottolinea l’equilibrio e la competitività del campionato italiano di basket, offrendo uno spettacolo di alto livello per gli appassionati.

