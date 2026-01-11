Reyer così fa male | la Virtus Bologna rimonta 18 punti e passa al Talercio
La Virtus Bologna ha compiuto una rimonta significativa nel match contro Reyer Venezia, recuperando 18 punti di svantaggio al Taliercio. La partita, giocata davanti a un pubblico numeroso, ha visto i campioni d’Italia mettere in difficoltà gli avversari, dimostrando determinazione e solidità. Un risultato che sottolinea l’equilibrio e la competitività del campionato italiano di basket, offrendo uno spettacolo di alto livello per gli appassionati.
Sembrava tutto apparecchiato per una vittoria da brividi, in un Taliercio sold-out contro i campioni d'Italia. Ma sono gli emiliani a festeggiare, con un ultimo quarto da campioni, appunto, contro una Reyer che si è dimostrata incapace di gestire il vantaggio acquisito. Finisce 75-81, dopo che i. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
Leggi anche: La Reyer rimonta e batte Bahcesehir Istanbul 94-85. Super Parks ne fa 30
Leggi anche: 68-61 al Saragozza, la Reyer vince e passa il turno in Eurolega
HT: Umana Reyer Venezia-Virtus Olidata Bologna 49-31 Edwards 7, Akele 7, Jallow 5 - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.