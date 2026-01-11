Rex l' arma per difendere l' economia umbra delle mafie
Rex è uno strumento ideato per tutelare l'economia umbra dalle infiltrazioni mafiose. Con un approccio mirato, Rex mira a proteggere le imprese e le aziende legali, contrastando le attività illecite che minacciano il tessuto economico della regione. Un presidio importante per rafforzare la sicurezza e la legalità nel territorio umbro.
Si chiama Rex ed è l'arma per difendere l'economia dell'Umbria dalle infiltrazioni mafiose e dai tentacoli delle piovre che puntano a divorare imprese e aziende sane e legale. Il sistema di controllo per monitorare le impreseUn sistema - il Regional Explorer - che consente alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
