Rex l' arma per difendere l' economia umbra delle mafie

11 gen 2026

Rex è uno strumento ideato per tutelare l'economia umbra dalle infiltrazioni mafiose. Con un approccio mirato, Rex mira a proteggere le imprese e le aziende legali, contrastando le attività illecite che minacciano il tessuto economico della regione. Un presidio importante per rafforzare la sicurezza e la legalità nel territorio umbro.

Si chiama Rex ed è l'arma per difendere l'economia dell'Umbria dalle infiltrazioni mafiose e dai tentacoli delle piovre che puntano a divorare imprese e aziende sane e legale.  Il sistema di controllo per monitorare le impreseUn sistema - il Regional Explorer - che consente alle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Perugiatoday.itImmagine generica

