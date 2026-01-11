Rex e l' algoritmo con l' intelligenza artificiale | le armi per difendere l' economia e l' Umbria delle mafie
Rex è un sistema basato sull'intelligenza artificiale sviluppato per proteggere l'economia umbra dalle infiltrazioni mafiose. Grazie a tecnologie avanzate, Rex aiuta a individuare e contrastare i tentativi di infiltrazione criminale nelle imprese e nelle aziende legali della regione. Uno strumento essenziale per rafforzare la sicurezza economica e preservare la legalità sul territorio umbro.
Si chiama Rex ed è l'arma per difendere l'economia dell'Umbria dalle infiltrazioni mafiose e dai tentacoli delle piovre che puntano a divorare imprese e aziende sane e legale. E non è solo. Insieme a lui ci sarà anche un algoritmo in grado di prevedere i tentativi e le imprese e le. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
