Revenge porn | Come difendersi Attenzione a dati e foto e denunciare subito

Il revenge porn rappresenta una forma di violenza digitale spesso sottovalutata, che coinvolge la diffusione non consensuale di foto e dati personali. È importante conoscere le modalità di difesa e agire prontamente in caso di minacce o violazioni. Proteggere la propria privacy e denunciare tempestivamente sono passi fondamentali per contrastare questa realtà, spesso invisibile ma che può avere conseguenze profonde sulla vita delle vittime.

Revenge porn, sextortion, una galassia della violenza spesso invisibile ai più ma che ogni anno miete vittime anche sul nostro territorio. Avvocato Maria Concetta Gugliotta, esperta dei temi legati alla violenza di genere, cosa si intende per revenge porn e quando è stato introdotto come reato? "La legge italiana ha introdotto questo reato che colpisce la privacy e la dignità con la Legge n. 692019, nota come Codice Rosso. Si tratta di una delle più gravi forme di violenza online. L'articolo 612-ter del Codice Penale, in vigore dal 9 agosto 2019, punisce la diffusione illecita di immagini o video a contenuto sessualmente esplicito, condivisi senza il consenso della persona ritratta".

