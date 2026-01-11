Replica La Promessa in streaming puntata 11 gennaio 2026 | Video Mediaset
Oggi, domenica 11 gennaio 2026, va in onda su Mediaset una nuova puntata di
Nuovo appuntamento oggi – domenica 11 gennaio 2026 – con la soap spagnola La Promessa. Nella puntata odierna Candela parla con Antonio al rifugio, e scopre che il ragazzo ha perso lavoro, moglie e figli ed è disperato, ma i due fingono di non conoscersi davanti a padre Samuel. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio trasmesso da Rete 4 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis in streaming le trovate qui. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
