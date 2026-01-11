Renzi torna segna e decide | all’Arezzo basta un episodio

Renzi torna in campo e prende decisioni, ma ad Arezzo basta un episodio per cambiare il corso della partita. La gara si concentra su due eventi chiave tra il 12’ e il 27’ del primo tempo, con un’assenza che dura appena dodici minuti a causa di un problema fisico di De Col. Questi momenti hanno influenzato l’andamento della partita, evidenziando come un singolo episodio possa determinare l’intera sfida.

La gara si può riassumere in due episodi, entrambi racchiusi tra il 12' e il 27' del primo tempo. Dura infatti appena dodici minuti la partita di De Col, che resta a terra senza contatti con avversari a causa di un problema fisico. Il giocatore prova a rientrare, ma è evidente fin da subito che non può continuare: si posiziona vicino all'area di rigore avversaria in attesa della sostituzione. Bucchi manda a scaldare Renzi, sostituto naturale, tornato in panchina dopo circa tre mesi di assenza per infortunio. Il lungo stop rende inevitabilmente prolungato il riscaldamento, così l'Arezzo è costretto a giocare in dieci per alcuni minuti.

