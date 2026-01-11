Reggina 112 anni di storia e appartenenza

La Reggina celebra 112 anni di storia, un percorso che riflette l’identità e la passione di una comunità. Da oltre un secolo, il colore amaranto unisce cittadini e tifosi, simbolo di appartenenza e tradizione. Questo anniversario è un’occasione per ricordare il legame profondo tra la squadra e la città, un patrimonio condiviso che si rinnova nel tempo.

Un anniversario che racconta l'identità di una città e la forza di una comunità amaranto.. C'è un filo amaranto che attraversa Reggio Calabria da più di un secolo. Un filo che resiste alle intemperie, ai fallimenti, alle rinascite, alle metamorfosi societarie. Un filo che si chiama Reggina, e che oggi compie 112 anni. Non è solo un anniversario sportivo: è un rito civile, un atto di memoria collettiva, un modo per dire che certe identità non si cancellano. La Reggina nasce l'11 gennaio 1914 e da allora accompagna la città come un battito costante. Ha vissuto stagioni luminose e stagioni difficili, ma sempre con un tratto distintivo: la capacità di rappresentare un popolo intero.

