Il Congresso delle Befane del 2026 si presenta in un contesto meteorologico difficile, con temperature in calo che limitano le attività all'aperto. Nonostante le condizioni avverse, l'evento continua a essere un momento speciale per i bambini, offrendo regali e carbone dolce in un’atmosfera di tradizione e allegria. Un’occasione per mantenere vivo lo spirito natalizio, anche in periodi di freddo e cieli grigi.

Non è una befana proprio fortunata quella del 2026, non è un clima che favorisce le uscite e i giochi all’aria aperta, con le temperature in picchiata di questi giorni. Era però l’ultimo giorno utile quello di ieri per celebrare la vecchina che porta via tutte le feste, qualche coraggioso si è affacciato comunque in piazza per la discesa delle befane del Cai e per le postazioni di gioco dei centri sociali, per un momento di spensieratezza che stavolta davvero chiude il periodo natalizio. Befane anche alla casa di Babbo Natale che pure lascia il tunnel dopo un pieno di visitatori e di sorrisi di bimbo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Regali e carbone dolce, il Congresso delle Befane conquista il cuore dei bambini

Regali e carbone dolce, il Congresso delle Befane conquista il cuore dei bambini.

