Referendum l' Anm si spacca sui fondi | è battaglia tra magistrati

L'Anm si trova al centro di un confronto interno riguardo ai fondi destinati alla giustizia, con una divisione tra i magistrati. La campagna contro il referendum sulla riforma della giustizia, promossa dall'associazione, ha già fatto il suo ingresso pubblico attraverso manifesti affissi nelle principali stazioni ferroviarie italiane. Questa situazione evidenzia le posizioni contrastanti all’interno della comunità giudiziaria su un tema di grande rilevanza.

La campagna (quella per il no al referendum sulla giustizia promossa dall’Anm, ossia dall’Associazione nazionale dei magistrati) è cominciata ufficialmente con quei manifesti che hanno tappezzato le principali stazioni ferroviarie d’Italia. «Vorresti giudici che dipendono dalla politica? Vota no»: cartelloni enormi, pure spazi a pagamento acquistati sui maxischermi, uno spot tra l’altro «truffaldino e vergognoso» (cit. Gian Domenico Caiazza che, avvocato penalista ed ex presidente dell’Unione delle camere penali, è uno che non le manda a dire ma che è sempre preciso e puntuale nei suoi interventi). 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

