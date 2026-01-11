Reddinia il nostro regno nel rock del passato

Da ilrestodelcarlino.it 11 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Reddinia Live Band è un gruppo musicale che unisce sonorità pop, rock e dance, offrendo un’esperienza coinvolgente e versatile. Il nome richiama un’immagine medievale, evocando un’atmosfera di tradizione e passione per la musica. La formazione si propone di intrattenere il pubblico con performance curate e autentiche, mantenendo sempre un approccio sobrio e professionale. Un punto di riferimento per chi cerca musica dal vivo di qualità, senza eccessi o scenografie elaborate.

Si chiama Reddinia live band, un nome in stile medioevale, il gruppo che propone musica pop, rock e dance. I componenti, tutti residenti in zona, sono: Andrea Rossi batterista capogruppo, Enrico Cifaldi chitarrista, Alessandro Sughi tastierista, Massimo Calabrese bassista ed Elisa Santangelo cantante. Grande successo hanno ottenuto al Mamy’s pub di Cesenatico nel concerto del venerdì. Andrea Rossi, quando è nata la band? "Si è formata un anno fa anche se tutti noi proveniamo da diverse esperienze musicali con vari gruppi romagnoli compresi anche quelli del del liscio. Io ad esempio ho suonato con Genio e i Pierrots e l’orchestra di Renzo e Luana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

reddinia il nostro regno nel rock del passato

© Ilrestodelcarlino.it - "Reddinia, il nostro regno nel rock del passato"

Leggi anche: Christmas Rock Firenze, il 21 dicembre un concerto benefico con i big del rock italiano

Leggi anche: La cerchia dei Torresotti racconta il nostro passato

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Reddinia, il nostro regno nel rock del passato.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.