Rebecca stilista a 19 anni | Ora un negozio tutto mio

Rebecca Mastini, giovane stilista di 19 anni di Cesenatico, ha recentemente aperto la propria linea di moda, realizzando un sogno di lunga data. Con una passione per il design e la creatività, Rebecca si distingue nel panorama emergente, contribuendo con entusiasmo alla scena fashion locale. La sua storia testimonia come, con impegno e dedizione, sia possibile avviare un percorso nel mondo della moda anche in giovane età.

"Ho 19 anni, e dare vita a capi di moda, per me, è un sogno che si avvera". Inizia così il racconto della cesenate Rebecca Mastini, che da tempo sogna di fare la stilista e, a meno di 20 anni, ha aperto la sua collezione. Vendita solo online per il momento, ma i progetti futuri sono ben altri. "Aprire un negozio tutto mio, nella mia città Cesena". Il brand di abbigliamento di Rebecca Mastini è nato a settembre e la sua prima esposizione della sua collezione si è tenuta il 14 settembre. "La mia vita sembrava segnata da altro, ma poi ha preso una piega diversa. Mi sono diplomata al liceo classico e ho studiato per un anno all’accademia di moda. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

