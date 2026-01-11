RC Auto a Modena | 2026 al via con rincari contenuti Classe peggiore per l' 1,67% degli automobilisti
Il 2026 inizia con lievi aumenti per le polizze RC Auto a Modena, interessando l’1,67% degli automobilisti in classe più bassa. Secondo l’ultimo osservatorio di Facile, i rincari sono contenuti, offrendo una panoramica aggiornata sulle tariffe e sui cambiamenti previsti per quest’anno. Una situazione che richiede attenzione nella gestione delle coperture assicurative, senza tuttavia generare preoccupazioni eccessive.
Il 2026 si apre con una nota dolente per gli automobilisti modenesi. Secondo l’ultimo osservatorio di Facile.it, sono oltre 42.000 i guidatori in Emilia-Romagna che quest'anno subiranno un peggioramento della propria classe di merito a causa di un sinistro con colpa dichiarato nel 2025, con. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
