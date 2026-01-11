Rapine seriali tra Vomero e Salvator Rosa il racconto | Pistola spianata in faccia Altro colpo stanotte

Continuano le rapine seriali tra Vomero, Arenella e Salvator Rosa, con episodi che alimentano preoccupazione tra i residenti. Nelle ultime settimane si sono registrati diversi colpi, spesso con l’uso di armi, come testimoniano le recenti segnalazioni. La situazione rimane sotto controllo delle autorità, che intensificano i controlli nelle zone più colpite. Un quadro che richiede attenzione e sensibilità, per garantire la sicurezza delle comunità coinvolte.

Tempo di lettura: 3 minuti È ancora allarme rapine tra Vomer o, Arenella e la zona di confine tra area collinare e Centro Storico. A poche ore dal primo Sos, stanotte l’ultimo colpo. Vittima un minorenne all’Arenella. Il ragazzo è stato aggredito nell’androne del palazzo in cui vive. “Collegandoci all’avviso diffuso ieri – spiega una nota della Rete per la sicurezza -, c’è stata riferita un’ulteriore rapina verificatasi la scorsa notte ai danni di minori. Anche in questo caso sono stati sottratti denaro e cellulare”. Dettaglio non secondario, “l’autore non risulterebbe armato e potrebbe non essere lo stesso soggetto che sta compiendo le rapine seriali nelle ultime settimane”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

