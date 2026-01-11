Rapina al market Cinti in campo | Sicurezza l’impegno è massimo

Un tentativo di rapina nel supermercato di Monte San Pietro ha coinvolto Cinti, che ha sottolineato l’impegno massimo per la sicurezza. Le forze dell’ordine sono intervenute prontamente e stanno lavorando per identificare i responsabili. L’amministrazione rimane vigile, assicurando che l’attenzione sulla tutela dei cittadini e dei beni prosegua senza interruzioni.

MONTE SAN PIETRO "Un episodio di estrema gravità, sul quale l'attenzione resterà alta. Le forze dell'ordine si sono immediatamente attivate e auspico che i responsabili del colpo vengano individuati al più presto e assicurati alla giustizia". Così la sindaca di Monte San Pietro, Monica Cinti, torna sulla rapina avvenuta giovedì sera in un supermercato di Ponterivabella, dove due uomini armati hanno fatto irruzione, costringendo il personale a consegnare il bottino prima di fuggire a bordo di un'auto rubata. "La sicurezza rappresenta una priorità per la nostra comunità, per i cittadini e per tutte le persone che lavorano sul territorio" sottolinea la sindaca, che proprio nei giorni successivi all'accaduto si è recata personalmente nel punto vendita colpito per esprimere vicinanza e solidarietà ai dipendenti coinvolti.

