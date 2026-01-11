Il 10 gennaio a Roma si è aperta ufficialmente la campagna referendaria per il voto

Roma, 10 gennaio. A partire dalle ore 9.30, presso il Centro Congressi Frentani, in via dei Frentani 4, si è tenuta l'apertura della campagna referendaria per il "no" al referendum della Giustizia, previsto per il prossimo marzo del comitato "Società civile per il No al referendum costituzionale", presieduto dal professor Giovanni Bachelet. In sala, come annunciato, si sono presentati gli esponenti dell'opposizione: Elly Schlein, Giuseppe Conte, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, oltre a Maurizio Landini, diventato colonna esterna. Ma, nei posti d'onore con i politici, si è seduto anche Sigfrido Ranucci, conduttore di Report su Rai Tre, giornalista e vice direttore nell'ambito della Direzione Approfondimento Rai. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Ranucci presta il volto per il No e bacia Conte e Schlein. Poi "l'editto venezuelano" contro Cerno

Leggi anche: Dossieropoli. M5S all’attacco di Cerno:’sospenderlo dalla Rai’ Il direttore: telemaduro e l’editto venezuelano. Ma non ci facciamo zittire da Conte

