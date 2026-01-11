Sigfrido Ranucci ha accusato Il Tempo e Il Giornale di aver formato un'alleanza con Maurizio Gasparri per colpire Report. Tuttavia, lo stesso Giovanni Bellavia ha chiarito la posizione dell'editore, smentendo queste affermazioni e confermando l'indipendenza del media. Questa vicenda evidenzia come le dinamiche tra i vari attori dell'informazione possano essere spesso soggette a interpretazioni divergenti.

Per Sigfrido Ranucci Il Tempo e Il Giornale avrebbero messo in piedi «un asse» con Maurizio Gasparri al fine di colpire Report. I dossier su alcuni personaggi noti dello spettacolo e della politica del caso Bellavia sarebbero solo una «macchina del fango» orchestrata ad arte. Non solo. Ranucci punta il dito in particolare contro il nostro quotidiano - lo fa con un post su Facebook - sostenendo che il leader di Italia Viva Matteo Renzi avrebbe «abboccato ignaro» ad una domanda «mal posta» nell'intervista pubblicata ieri su queste pagine. L'accusa che ci viene rivolta è di aver travisato le parole dei legali di Gian Gaetano Bellavia, il commercialista che rivestiva il ruolo di doppio consulente, sia per Report che per diverse procure italiane. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ranucci attacca il Tempo e il nostro editore. Ecco perché a smentirlo è lo stesso Bellavia

Leggi anche: Ranucci torna a frignare per Report e dà la colpa al nostro editore

Leggi anche: Giovanni Falcone era sia pm che giudice allo stesso tempo. Ecco perché non ha senso oggi strumentalizzarlo per il referendum – Il video

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Anche Ranucci attacca : così vuol metterci a tacere; Ranucci attacca il Tempo e il nostro editore. Ecco perché a smentirlo è lo stesso Bellavia; Anche Ranucci attacca il Giornale | così vuol metterci a tacere.

Ranucci attacca il Tempo e il nostro editore. Ecco perché a smentirlo è lo stesso Bellavia - Per Sigfrido Ranucci Il Tempo e Il Giornale avrebbero messo in piedi «un asse» con Maurizio Gasparri al fine di colpire Report. iltempo.it